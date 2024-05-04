إصابة 3 أفراد شرطة فى حادث تصادم سيارة "بوكس" بالدقهلية

شهد مدخل مدينة جمصه فى محافظة الدقهلية إصابة ثلاثة أفراد شرطة بإصابات متفرقة جراء تصادم سيارة شرطه كانو يستقلونها برصيف مدخل المدينة.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة شرطه برصيف مدخل مدينة جمصه ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصابة 3 أفراد شرطه بدرجة خفير وهم السعيد فكرى حسن 47 عاما ومقيم الستامونى ببلقاس ومصاب بخلع بالكتف الايسر وجرح قطعى بالراس و ابراهيم عثمان السيد احمد 44 عاما ومقيم الملعب ببلقاس ومصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم وشاكر محمد صابر عبد الرحمن 51 عاما ومقيم منية النصر ويعملون خفراء بنقطة شرطة الستامونى بلقاس

ومصاب بكسر بالضلوع.

فيما تم نقل المصابين الثلاثة الى مستشفى جمصه لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .