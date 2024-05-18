شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال منازل شرق بلدة عبسان جنوب غرب مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بسقوط عدد من الشهداء والجرحى جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي عدة منازل ومحطة وقود شرق بلدة عبسان جنوب غرب مدينة غزة.

ومنذ قليل، أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الطواقم الطبية تتعامل مع إصابة فتى "17 عامًَا" برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة شرق ‎مدينة نابلس، وتم نقله إلى مستشفى "رفيديا".

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، برفقة جرافة عسكرية مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.

وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن جرافة الاحتلال الإسرائيلي تقوم بتدمير البنية التحتية في شارع المدارس بمخيم بلاطة شرق ‎مدينة نابلس.

استشهد اليوم، مواطنين فلسطينيين، وتم نقلهما إلى مستشفى الكويت التخصصي جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلة "أبو هاشم" في مخيم بربرة وسط مدينة رفح الفلسطينية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، سقوط شهيد وإصابة 6 آخرين جراء غارة إسرائيلية على منزل في مخيم جنين، جاء ذلك حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية.