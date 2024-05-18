«إمام عاشور» الأبرز.. 4 لاعبين «سنة أولى» أفريقيا

لا يفصلنا سوى ساعات قليلة عن الليلة المنتظرة والتي ستجمع بين الترجي والأهلي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2023-2024 والتي تقام في تونس على أرضية ملعب رادس.

ويتطلع المارد الأحمر للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب رادس، تسهل من مهمته في لقاء الإياب والمقرر إقامته بالقاهرة يوم 25 مايو.

ويريد الأهلي مواصلة هيمنته على القارة السمراء، خاصة وأنه يخوض النهائي الخامس له على التوالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذا ما لم يحققه أي فريق آخر.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا (11 بطولة)، بينما يمتلك الترجي 4 ألقاب.

بالنظر لقائمة الأهلي، نجد أن هناك 4 لاعبين لم يسبق لهم التواجد في المشهد الختامي للأميرة الأفريقية.

خلال الأسطر التالية يستعرض «البوابة نيوز» اللاعبين الذين لم يسبق لهم تمثيل الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إمام عاشور

انتقل إمام من ميتلاند السويسري للنادي الأهلي في يوليو 2023، وشارك في 9 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم، لم يسجل ولكنه صنع 3 أهداف.



رضا سليم

انتقل رضا من الجيش الملكي المغربي، لقلعة المارد الأحمر، في يوليو 2023، وظهر في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لم يسجل ولم يصنع.

وسام أبوعلى

انتقل وسام من أي كي سيريوس للأهلي في يناير الماضي، وشارك في 4 مباريات بالبطولة الأفريقية، سجل هدفا وحيدا.

أنتوني موديست

انتقل موديست لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني للنادي الأهلي في سبتمبر 2023، ولعب 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، لم يسجل وصنع هدفين