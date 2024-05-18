اليوم.. متحف كفر الشيخ يفتح أبوابه أمام الزائرين مجانًا

أعلنت إدارة متحف كفر الشيخ القومي، أنها ستشارك، اليوم السبت، في الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف الذي يواكب يوم 18 مايو من كل عام، وذلك بفتح الدخول مجاني، ثانيًا ينظم المتحف معرضًا أثريًا مؤقتًا، يضم عدة قطع أثرية عن العلم والتعليم، كما ينظم محاضرات عن التعليم والبحث العلمي.

وقال الدكتور أسامة فريد مدير عام متحف كفر الشيخ القومي، يضم متحف كفر الشيخ، 3 قاعات عرض، لعرض القطع الأثرية من كافة العصور، بعد أن عثر عليها في جبانة بوتو الأثرية المتحف، وتضم نتائج أعمال الاكتشافات الأثرية من العصور المختلفة ومنطقة آثار تل الفراعين، وهى مدينة بوتو القديمة أقدم العواصم الفرعونية سنة 320 ق.م، والقاعة الثانية الكبرى وهى "قاعة العرض الرئيسية" وتضم عدة قاعات مقسمة تقسيمًا موضوعيا وتاريخيًا حسب العصور التاريخية المختلفة بما فيها عصر الأسر الفرعونية والعصرين اليونانى والرومانى، بالإضافة إلى عصور الحكم البيزنطى والإسلامى، فضلًا عن العصر القبطى، حيث يتم ربط المعروضات بمسار العائلة المقدسة بكنيسة سخا، والقاعة الثالثة وهى "قاعة العرض الدورى"، ويتم فيها عروض دورية متنوعة محددة فيها ديناميكية العرض المتحفى المتغير، وهذا بالإضافة إلى قاعة التهيئة المرئية والندوات العلمية" لتقديم بانوراما مرئية سينمائية متكاملة عن تاريخ كفر الشيخ والعرض المتحفى والقطع المعروضة.

كما، يضم ‏المتحف 3500 قطعة أثرية، ويتم عرض 735 ‏قطعة أثرية بقاعات عرض المتحف،و افتتح المتحف يوم 31 أكتوبر 2020، تردد على متحف كفر الشيخ 149 ألف زائر من كافة الأعمار من تاريخ افتتاحه.

ووصلت تكلفة أنشاء المتحف لأكثر من 100 مليون جنيه، على مساحة أكثر من 6000 متر مربع داخل حديقة صنعاء بقلب مدينة كفر الشيخ.

ويضم، المتحف قطع أثرية هامة،منها عدد كبير لم يعرض للجماهير من قبل، أهمها تمثال من العصر اليوناني الروماني يصور طفل في بحيرة، وتمثال للملك رمسيس الثاني مع الالهة سخمت، وتمثال لأحد الكهنة يرجع لعصر الأسرة 26، من منطقة تل الفراعين، كما يضم المتحف مسار لذوي الاحتياجات الخاصة وبطاقات الشرح بطريقة برايل.

ويستقبل متحف كفر الشيخ الزائرين يوميًا، من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 4:00 مساءً، ويغلق شباك بيع تذاكر الدخول تمام الساعة 3:15 مساءً، أسعار التذاكر للمصريين 20 جنيها، والطالب: 10 جنيهات، والأجانب 120 جنيه، والطالب الأجنبي 60 جنيها، والتصوير بالموبايل مجاني (بدون فلاش).

أوقات فئات الدخول المجاني

والدخول المجاني، ماعدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية – لعدد من الفئات، الأطفال تحت سن 6 سنوات- كبار السن من المصريين والعرب المقيمين.

يذكر أن دول العالم تحتفل في الثامن عشر من مايو من كل عام بيوم المتاحف العالمي، وهو مناسبة لتعزيز الوعي بأهمية المتاحف ودورها في المجتمع. وتشارك مصر في هذه الاحتفالية سنويًا من خلال فتح أبواب متاحفها مجانًا للجمهور، وتنظيم فعاليات وبرامج تهدف إلى تعريف الجمهور بالكنوز الأثرية والحضارية التي تضمها المتاحف.

تاريخ اليوم العالمي للمتاحف:

تأسس اليوم العالمي للمتاحف عام 1977 من قبل المجلس الدولي للمتاحف (ICOM)، ويهدف الاحتفال إلى زيادة توحيد التطلعات والجهود الإبداعية للمتاحف وتوعية الجمهور العالمي إلى أنشطتها المختلفة، وتم تبني موضوع سنوي للحدث لأول مرة في عام 1992، وتشارك المتاحف من جميع أنحاء العالم في فعاليات اليوم العالمي للمتاحف، والتي تشمل المعارض والعروض والمحاضرات وورش العمل.

أهمية المتاحف:

تُعد المتاحف بمثابة حراس للذاكرة والتاريخ، فهي تحفظ القطع الأثرية والتحف التي تُجسّد حضارات وثقافات مختلفة، وتلعب المتاحف دورًا هامًا في التعليم والتربية، فهي تُتيح للجمهور التعرف على التاريخ والثقافة والفنون من خلال المعارض والعروض التفاعلية، وتُساهم المتاحف في تنمية السياحة، فهي تجذب الزوار من جميع أنحاء العالم للاطلاع على روائع الحضارة الإنسانية.

فعاليات مصر في اليوم العالمي للمتاحف:

تفتح جميع متاحف الآثار على مستوى الجمهورية أبوابها مجانًا للجمهور، وتنظم وزارة السياحة والآثار فعاليات متنوعة في المتاحف، تشمل عروض موسيقية وفنية، وورش عمل تفاعلية للأطفال، وجولات إرشادية للمتاحف، ومحاضرات وندوات حول موضوعات ذات صلة بالمتاحف.

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