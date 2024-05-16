توريد 185 ألف طن قمح بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، استلام 185 ألف طن قمح من المزارعين في مواقع وصوامع التوريد المختلفة بالمحافظة، والتابعة للشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعي المصري وقطاع مطاحن كفر الشيخ، "الجهات المسوقة للقمح" ، مضيفاً أنه تم زراعة 204 ألف فدان قمح بكفر الشيخ لهذا العام ، تم توريد 95 % من المحصول.

وقال محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة قد اتخذت عددًا من الإجراءات لدعم المزارعين وتشجيعهم على توريد القمح، بما في ذلك توفير مراكز استلام القمح فى جميع أنحاء المحافظة، ودفع مستحقات المزارعين فى الوقت المحدد، لافتًا أن المحافظة ستواصل بذل كل الجهود لزيادة كميات القمح الموردة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، على انتظام عمليات التوريد وإجراءات صرف مستحقات المزارعين والموردين، مشيرًا إلى أن هناك متابعة مستمرة على مدار الساعة لعمليات التوريد، لضمان سيرها بشكل سلس وفعال، دون أي معوقات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تخصيص 25 موقعًا لتجميع واستلام محصول القمح موسم 2024، موزعة على جميع أنحاء المحافظة، وذلك تسهيلًا على المزارعين لتوريد محصولهم، مضيفًا أنه تم تحديد سعر استلام أردب القمح المحلى بقيمة 2000 جنيه لدرجة نظافة 23.5 قيراط، وذلك تنفيذًا للقرار الوزاري رقم 55 لسنة 2024 بشأن استلام القمح المحلى موسم حصاد عام 2024.