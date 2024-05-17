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الجمعة 17 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

إزالة حالات تعد على أراضي زراعية بكفر الشيخ

قام بالبناء بغير ترخيص

ازالة التعديات بكفر
ازالة التعديات بكفر الشيخ
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تابع ، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء علاء يوسف، فى تنفيذ قرارين إزالة «لبناء» مخالف عبارة عن قواعد خرسانية، وشدة خشبية، بالحيز العمرانى فى مدينة فوه، وذلك لمنع تكرار المخالفات، والإلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء «التراخيص».

أكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف دون «ترخيص» فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.

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