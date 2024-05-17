إزالة حالات تعد على أراضي زراعية بكفر الشيخ

تابع ، اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه، برئاسة اللواء علاء يوسف، فى تنفيذ قرارين إزالة «لبناء» مخالف عبارة عن قواعد خرسانية، وشدة خشبية، بالحيز العمرانى فى مدينة فوه، وذلك لمنع تكرار المخالفات، والإلتزام بالقوانين واللوائح الخاصة بالبناء «التراخيص».

أكد محافظ كفرالشيخ، على إستمرار حملات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف دون «ترخيص» فى جميع أنحاء المحافظة، وذلك فى إطار جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنع التعديات عليها، وتأكيدًا على سيادة القانون.