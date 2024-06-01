نهائي دوري أبطال أوروبا.. شوط أول سلبي بين ريال مدريد وبوروسيا دورتموند

سيطر التعادل السلبي على الشوط الأول من مباراة ريال مدريد الإسباني ضد بوروسيا دورتموند الألماني، المقامة حاليًا بين الفريقين على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن، في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

بدأت المباراة باستحواذ متبادل من لاعبي الفريقين على الكرة، مع وجود فاعلية هجومية على كل مرمى على استحياء.

مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

بدأ بوروسيا دورتموند سيطرته على مجريات اللعب بعد مرور 15 دقيقة، ليباغت ريال مدريد في أكثر من كرة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 21 أول تهديد حقيقي على المرمى، حيث أهدر كريم أديمي لاعب دورتموند هدفًا محققًا بعد مراوغته لحارس الريال تيبو كورتوا، لترتطم الكرة بالمدافع داني كارفخال قبل دخولها شباك الملكي.

وبعد مرور دقيقتين، استغل نيكولاس فولكروج كرة بينية خلف دفاعات ريال مدريد، وسددها أرضية مرت من تحت أيدي كورتوا، لكن الكرة تصطدم في القائم الأيمن للفريق المدريدي.

وتألق كورتوا في الدقيقة 41، بعدما تصدى لتسديدة مارسيل سابيتزر القوية من خارج منطقة الجزاء، ليحافظ على شباكه قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بلا أهداف.

نهائي دوري أبطال أوروبا

كان ريال مدريد أقصى بايرن ميونخ الألماني من دور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، بينما حجز بوروسيا دورتموند مقعده في المباراة النهائية بعد التغلب على باريس سان جيرمان الفرنسي.

ويتطلع ريال مدريد لحصد اللقب الـ15 في تاريخه، حيث يعد صاحب الرقم القياسي في حصد لقب البطولة برصيد 14 مرة.

بينما يبحث بوروسيا دورتموند عن اللقب الثاني من دوري أبطال أوروبا، بعد حصده لقب نسخة عام 1997.