محافظ كفرالشيخ يؤكد على رفع كفاءة الشوارع وحفظ حقوق المواطنين

تابع اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدات المحلية فى مركزى سيدى سالم ودسوق، تحت إشراف أيمن خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، وجمال ساطور، رئيس مركز ومدينة دسوق، فى حملات إزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين، وذلك فى إطار جهود مكثفة لإزالة الإشغالات ورفع كفاءة الشوارع والميادين.

شدد محافظ كفرالشيخ، بالإلتزام بالقانون، وعدم التعدى على الأرصفة أو إشغال الطريق، وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الشارع العام، والحفاظ على نظافة الشوارع والميادين، وحماية حقوق المواطنين، ومراجعة تراخيص المحال والأنشطة التجارية، ورفع اللوحات الإعلانية المخالفة غير المرخصة، وحظر إنتظار السيارات فى محاور الطرق والأماكن غير المخصصة للإنتظار، وتكثيف أعمال النظافة، وإستكمال أعمال الرصف والإنترلوك، ورفع كفاءة منظومة الإنارة العامة.

محافظ كفرالشيخ يكلف برفع المخلفات والقمامة وتدعيم وتجهيز الطرق

كلف محافظ كفرالشيخ، برفع المخلفات والقمامة، وتدعيم وتجهيز الطرق، ورفع التشوينات، وتحقيق الإنضباط والسيولة المرورية، وإستمرار أعمال حملات إزالة الإشغالات بجميع شوارع مراكز ومدن المحافظة، ومصادرة جميع الإشغالات المخالفة، وعمل محاضر للمخالفين من أصحاب المحلات وكذلك الباعة الجائلين، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية، وحظر التعدى على الطريق العام، وإزالة الأرصفة المخالفة، وتوسعة الشوارع وإعادتها لأصلها، والعمل على رفع مستوى الخدمات والمرافق والتواصل مع المواطنين ميدانيًا، مؤكدًا أنه لن يسمح بالمساس بحق المواطن فى السير والمرور فى شوارع مناسبة، يتم فيها مراعاة ضوابط خطوط التنظيم لعرض تلك الشوارع، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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