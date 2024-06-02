نبيل فهمي: نتنياهو سياسي محنك فقد اتزانه.. ومخرجات قمة البحرين افتقدت الإجراءات اللازمة

قال نبيل فهمي وزير الخارجية المصرية السابق، إن نتنياهو لا يؤمن بحل الدولتين وتعهد بعدم إعادة إدارة غزة للسلطة الفلسطينية، موضحًا أن الجانب الإسرائيلي غير مؤهل الآن لحل الدولتين.

وأضاف خلال لقاءه عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أنه يؤيد الجهود المصرية للتوافق على حل رغم القلق من الموقف الإسرائيلي، موضحًا أن مخرجات قمة البحرين افتقدت الإجراءات اللازمة.

وأشار وزير الخارجية السابق، أن عدد من اعتقل من الفلسطينيين منذ 7 اكتوبر أكبر من الأعداد التي أُفرج عنها من الإسرائيليين، إضافة إلى أعداد الشهداء الذين تخطى عددهم الآلاف والإصابات والمفقودين، فكل هؤلاء بحاجة إلى الأمل.

ونوه أنه لاعتبارات أمريكية بايدن يعمل على تهدئة الأوضاع مع الجانب الإسرائيلي، فهو يريد أن يهدأ الرأي العام العربي الأمريكي، نتنياهو حتما موقفه ضد الدولتين.

وأشار إلى أنه أي كان الاتفاق المرحلي، يجب أن نربطه بحل الدولتين، مع تقنينه دوليا، من أجل وجود ضمان لذلك.

واختتم أن نتنياهو سياسي محنك يعمل من اجل مصلحته، ولكنه فقد اتزانه لأنه تحالف مع اقصى اليمين المتطرف.