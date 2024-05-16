تسليم 3 مواقع مخصصة لإنشاء مصانع تدوير المخلفات الصلبة بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن تسليم 3 مواقع مخصصة لإقامة مصانع لتدوير المخلفات البلدية الصلبة بمراكز «كفرالشيخ-دسوق-الحامول»، للهيئة العربية للتصنيع، ضمن مشروع تطوير مصرف كتشنر، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع، وفى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، بالإسراع فى تنفيذ المشروعات المستهدفة فى مشروع تطوير وتحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر، لتحسين الصحة العامة والوضع البيئى.

جاء ذلك بحضور أحمد عيسى، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وجمال ساطور رئيس مركز ومدينة دسوق، وعصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، ومحمود زهران، رئيس جهاز النظافة والتجميل والمخلفات الصلبة بالمحافظة، والدكتور عبده محمدين، نائب مدير وحدة كتشنر بوزارة التنمية المحلية، والفريق الإستشارى لمشروع كيتشنر، وممثلي واستشاري الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من القيادات التنفيذية، لتنفيذ اجراءات التسليم لمواقع إنشاء المصانع بمراكز كفرالشيخ ودسوق، والحامول.

قال محافظ كفرالشيخ، أن هذه المصانع سوف تسهم فى حل مشكلة تراكم القمامة وتحويلها إلى منتجات ذات قيمة إقتصادية، مما يخلق فرص عمل جديدة للشباب، ضمن خطة شاملة لتحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة، وتحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة فى المحافظة، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع أخرى لتحسين البنية التحتية للمحافظة، مؤكداً علي تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر بنطاق القرى الواقعة على المصرف في محافظة كفرالشيخ، لتحسين جودة المياة بمصرف كتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها كتشنر.

أضاف محافظ كفرالشيخ، أن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كتشنر-مكون المخلفات الصلبة-والذى بدوره يعزز تحقيق رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسى الإستراتيجية لبناء منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة فى جميع المحافظات، ودعم منظومة النظافة من خلال إنشاء مصانع ومحطات وسيطة وتأهيل وإغلاق المقالب العشوائية وجمع ونقل المخلفات الصلبة، وذلك لتحقيق الهدف العام من المشروع وهو تحسين الصحة العامة والوضع البيئى، مما يساعد على إستقرار الوضع الإقتصادى والإجتماعى لسكان المحافظة.

أوضح محافظ كفرالشيخ، أن مصرف كتشنر، يمتد على ثلاث محافظات "كفر الشيخ، والدقهلية، والغربية"، ويمتد بطول 69 كم، ويغذى فيه العديد من المصارف الثانوية والثلاثية، ويروى ما يقرب من 460 ألف فدان من الأراضى الزراعية، مضيفًا أن مكون المخلفات الصلبة جزءًا من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف كتشنر من خلال نهج متكامل، يركز على مياه الصرف الصحى، وإعادة تأهيل البنية التحتية.

وكلف محافظ كفرالشيخ، بسرعة البدء فى تنفيذ المشروعات وتقديم كل الدعم لنجاحها، وذلك لتحسين الصحة العامة والوضع البيئى، وتقليل التلوث، وخلق فرص عمل خلال مراحل التنفيذ والتشغيل، وتحسين جودة المياه فى مصرف كتشنر الذى يعد أحد أهم مصادر الرى فى المحافظة، ومواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك فى ضوء الأهمية القصوى, التى توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية ولها إنعكاسات إيجابية على خطة التنمية المستدامة للدولة ورؤية مصر 2030.

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