رسميًا.. ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا 2024 على حساب بوروسيا دورتموند

توج فريق ريال مدريد الإسباني بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2024، على حساب نظيره بوروسيا دورتموند الألماني بالفوز عليه بثنائية دون رد، خلال المباراة التي جمعت بينهما مساء السبت على ملعب استاد ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن في نهائي كأس ذات الأذنين.

أحداث مباراة ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

بدأت المباراة باستحواذ متبادل من لاعبي الفريقين على الكرة، مع وجود فاعلية هجومية على كل مرمى على استحياء.

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

بدأ بوروسيا دورتموند سيطرته على مجريات اللعب بعد مرور 15 دقيقة، ليباغت ريال مدريد في أكثر من كرة على المرمى.

وشهدت الدقيقة 21 أول تهديد حقيقي على المرمى، حيث أهدر كريم أديمي لاعب دورتموند هدفًا محققًا بعد مراوغته لحارس الريال تيبو كورتوا، لترتطم الكرة بالمدافع داني كارفخال قبل دخولها شباك الملكي.

وبعد مرور دقيقتين، استغل نيكولاس فولكروج كرة بينية خلف دفاعات ريال مدريد، وسددها أرضية مرت من تحت أيدي كورتوا، لكن الكرة تصطدم في القائم الأيمن للفريق المدريدي.

وتألق كورتوا في الدقيقة 41، بعدما تصدى لتسديدة مارسيل سابيتزر القوية من خارج منطقة الجزاء، ليحافظ على شباكه قبل نهاية الشوط الأول، الذي انتهى بلا أهداف.

ريال مدريد ضد بوروسيا دورتموند

وفي الشوط الثاني، دخل ريال مدريد بقوة باحثًا عن هز شباك المنافس، إذ سدد توني كروس ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها الحارس جريجور كوبيل ببراعة في الدقيقة 49.

وعاد كورتوا من جديد للتألق في الدقيقة 62، بالتصدي لكرة رأسية من فولكروج، بعد سيطرة متبادلة من لاعبي الفريقين في وسط الملعب.

هدف كارفخال

وجاء هدف المباراة الأول، عن طريق الظهير داني كارفخال من كرة رأسية، تعامل معها بنجاح بعد ركلة ركنية نفذها توني كروس في الدقيقة 74، ليضع ريال مدريد في المقدمة على بوروسيا دورتموند.

هدف فينيسيوس

وأحرز فينيسيوس جونيور الهدف الثاني في الدقيقة 83 بعد تمريرة حاسمة من زميله جود بيلينجهام داخل منطقة الجزاء.

ريال مدريد يحرز اللقب الخامس عشر في تاريخه

وبهذا الفوز، حصد ريال مدريد اللقب الـ15 في تاريخه على حساب بوروسيا دورتموند، ليعزز رقمه القياسي في الحصول على بطولة دوري أبطال أوروبا.