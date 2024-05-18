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السبت 18 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

نهائي دوري أبطال أفريقيا| حلم اللقب الأول يغازل وسام أبو علي

وسام أبو علي لاعب
وسام أبو علي لاعب الأهلي
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يتطلع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لقيادة الأهلي لمنصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا وتحقيق لقبه الأول مع الفريق الأحمر بعد الانضمام لصفوف الفريق في يناير الماضي لتدعيم خط الهجوم ليصبح أحد الأوراق الرابحة ويحجز مقعدا أساسيا في خط هجوم الشياطين الحمر متفوقا على محمود كهربا والفرنسي أنتوني موديست.

وتعول جماهير الأهلي على المهاجم الفلسطيني الذي أصبح معشوق جمهور القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة وتعلق عليه آمالا كبيرة لقيادة الفريق لمنصة التتويج الأفريقية بعدما تألق محليا في الدوري وكذلك في دوري أبطال أفريقيا.  

ولم يحقق وسام أبو علي أي بطولة مع الأهلي منذ الانضمام للفريق في يناير الماضي، حيث غاب عن نهائي كأس مصر أمام الزمالك بسبب الإصابة، ويسعى لكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي بتحقيق أول لقب في مسيرته مع الساحرة المستديرة من بوابة القلعة الحمراء.

وشارك وسام أبو علي في 11 مباراة بقميص الأهلي من الانتقال للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من نادي سيريس السويسري تمكن من تسجيل 5 أهداف منها 4 في الدوري الممتاز وهدف في دوري أبطال أفريقيا، ويبحث عن بصمة جديدة في نهائي دوري الأبطال بالتسجيل في مرمى الترجي خلال مباراة اليوم على ملعب رادس ليضع قدم الأهلي على منصة التتويج في انتظار موقعة الإياب على استاد القاهرة الدولي.

لقب دوري أبطال أفريقيا وسام أبو علي الفلسطيني وسام أبو علي الأهلي والترجي التونسي