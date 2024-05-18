الـ12 يا أهلي.. المارد الأحمر يصارع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مواجهة مصيرية، عندما يحل ضيفا على الترجي التونسي في العاشرة مساء اليوم السبت، على ملعب “حمادي العقربي” في رادس بذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بحثا عن نتيجة إيجابية تسهل مهمة المارد الأحمر في التتويج باللقب الثاني على التوالي ورقم 12 في تاريخه.

يرفع المارد الأحمر شعار الـ12 يا أهلي مع ضربة البداية بلقاء الذهاب في تونس متسلحا بخبرات وطموحات كبيرة لنجوم الفريق بقيادة المدير الفني المخضرم مارسيل كولر الباحث عن لقب الأميرة الأفريقية الثاني على التوالي بعدما قاد الأهلي للتتويج باللقب في العام الماضي على حساب الوداد المغربي.

ويتسلح الأهلي في موقعة الذهاب أمام الترجي بتألق نجومه وخبرات لاعبيه من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في ملعب “رادس” ووضع قدم على منصة التتويج للاحتفاظ بالأميرة الأفريقية في القلعة الحمراء للمرة الثانية على التوالي وتأكيد زعامة الأهلي للقارة الأفريقية.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي خلال الأيام الماضية على دراسة فريق الترجي جيدا والوقوف على نقاط القوة والضعف في الفريق التونسي ووضع خطة موقعة “رادس” خاصة أن المهمة لن تكون سهلة أمام فريق الترجي الذي يعيش فترة مميزة وسيكون متسلحا بالدعم الجماهيري الكبير.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي لقاء الذهاب أمام الترجي التونسي بالقوة الضاربة مع التأمين الدفاعي حتى لا تستقبل شباك الفريق أي أهداف حيث وضع “كولر” خطة دفاعية لمراقبة مفاتيح لعب أصحاب الأرض وطالب لاعبيه بالتركيز وعدم ترك مساحات للمنافس لتشكيل خطورة على مرمى مصطفى شوبير.

واستقر “كولر” على التشكيل الذي يخوض به مباراة اليوم، والمكون من مصطفى شوبير في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي علي معلول ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، وفي وسط الملعب إمام عاشور وأكرم توفيق ومروان عطية وثلاثي الهجوم بيرسي تاو وحسين الشحات ووسام أبو علي.

ويحتفظ “كولر” بأوراق رابحة على دكة بدلاء الأهلي أبرزها محمود كهربا ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وكريم فؤاد وأنتوني موديست.

وتاريجيا التقى الأهلي مع الترجي التونسي في 22 مباراة بدوري أبطال أفريقيا، كان الفوز من نصيب المارد الأحمر 10 مرات، مقابل 4 انتصارات لفريق باب سويقة والتعادل في 8 مباريات أخرى.

كانت أول مواجهة بين الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2012 وحسم التعادل بهدف مباراة الذهاب في ملعب برج العرب، وحقق الأهلي الفوز بثنائية في تونس وتوج باللقب، وفي 2018 التقى الفريقان في النهائي ايضا وفاز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في الذهاب وتلقى هزيمة كبيرة في الإياب بثلاثية نظيفة ليتوج الترجي باللقب.

العميد قائد الفريق يبحث عن اللقب السادس في النهائي التاسع

سيكون رامي ربيعة قلب دفاع والقائد الثاني لفريق الأهلي على موعد مع المجد في نهائي دوري أبطال أفريقيا خلال مباراة الأهلي والترجي التونسي التي تقام اليوم السبت على ملعب رادس في موقعة الذهاب بنهائي الأميرة الأفريقية.

رامي ربيعة

وفي حالة فوز الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا في الموسم الحالي سيصل رامي ربيعة إلى اللقب 6 في تاريخه بالبطولة الأفريقية ليعادل رقم الأسطورة وائل جمعة أكثر لاعب توج بلقب دوري أبطال أفريقيا على مدار التاريخ.

وأصبح رامي ربيعة أحد العناصر الأساسية التي يعتمد عليها السويسري مارسيل كولر في قيادة دفاع الأهلي وظهر بمستوى مميز خلال الموسم الحالي وانضم لمنتخب مصر مؤخرا.

وبدأ رامي ربيعة مشواره مع الأهلي في دوري أبطال أفريقيا موسم 2010 – 2011 وكانت أول مباراة أمام الوداد المغربي في دور المجموعات بالبطولة الأفريقية وتحديدا يوم 17 يوليو 2011.

وخاض رامي ربيعة أول نهائي في دوري أبطال أفريقيا عام 2012 أمام الترجي التونسي حيث شارك في لقاء الإياب الذي أقيم في تونس وتوج بأول ألقابه الأفريقية مع المارد الأحمر، ثم حقق اللقب في العام التالي أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

وخسر رامي ربيعة النهائي الثالث عام 2017 أمام الوداد المغربي، وخسر أيضا النهائي الرابع أمام الترجي التونسي في 2018 بعد الفوز في القاهرة 3-1 والخسارة في تونس 3-0.

وشارك رامي ربيعة في آخر 4 نهائيات لدوري أبطال أفريقيا أعوام 2020 وتوج الأهلي على حساب الزمالك، و2021 حقق اللقب على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقيا، وخسر نهائي 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يستعيد اللقب في 2023 بالفوز على الوداد المغربي. 73

وبشكل عام خاض رامي ربيعة 73 مباراة بقميص الأهلي في دوري أبطال أفريقيا منذ الظهور الأول قبل 13 عاما، سجل خلالها 3 أهداف.

ولعب رامي ربيعة مع الأهلي 278 مباراة منذ تصعيده للفريق الأول تحت قيادة البرتغالي مانويل جوزيه في 2010 أحرز خلالها 15 هدفا، وتوج بـ24 بطولة مع النادي الأهلي طوال مسيرته الكروية لينفرد بلقب الأكثر تتويجا بالبطولات في الجيل الحالي ويبتعد بفارق 4 بطولات عن زميليه محمد الشناوي ومحمد هاني صاحبي المركز الثاني في القائمة برصيد 20 بطولة لكل منهما.

وتخطى رامي ربيعة عدد بطولات شادي محمد قائد وكابتن الأهلي السابق الذي حقق 23 بطولة بالقميص الأحمر وتساوي "ربيعة" في عدد البطولات مع الثلاثي هادي خشبة وعصام الحضري والأسطورة ثابت البطل وحقق كل منهم 24 بطولة بقميص الأهلي على مدار مشواره.

وحصل رامي ربيعة على لقب الدوري المصري الممتاز 8 مرات وكأس مصر 3 مرات والسوبر المصري مرتين ودوري أبطال أفريقيا 5 مرات وكأس السوبر الأفريقي 3 مرات.

حلم اللقب الأول يغازل وسام أبو علي

يتطلع المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لقيادة الأهلي لمنصة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا وتحقيق لقبه الأول مع الفريق الأحمر بعد الانضمام لصفوف الفريق في يناير الماضي لتدعيم خط الهجوم ليصبح أحد الأوراق الرابحة ويحجز مقعدا أساسيا في خط هجوم الشياطين الحمر متفوقا على محمود كهربا والفرنسي أنتوني موديست.

وتعول جماهير الأهلي على المهاجم الفلسطيني الذي أصبح معشوق جمهور القلعة الحمراء في الفترة الأخيرة وتعلق عليه آمالا كبيرة لقيادة الفريق لمنصة التتويج الأفريقية بعدما تألق محليا في الدوري وكذلك في دوري أبطال أفريقيا.

ولم يحقق وسام أبو علي أي بطولة مع الأهلي منذ الانضمام للفريق في يناير الماضي، حيث غاب عن نهائي كأس مصر أمام الزمالك بسبب الإصابة، ويسعى لكتابة اسمه بحروف من ذهب في تاريخ النادي الأهلي بتحقيق أول لقب في مسيرته مع الساحرة المستديرة من بوابة القلعة الحمراء.

وشارك وسام أبو علي في 11 مباراة بقميص الأهلي من الانتقال للقلعة الحمراء في الميركاتو الشتوي الماضي قادما من نادي سيريس السويسري تمكن من تسجيل 5 أهداف منها 4 في الدوري الممتاز وهدف في دوري أبطال أفريقيا، ويبحث عن بصمة جديدة في نهائي دوري الأبطال بالتسجيل في مرمى الترجي خلال مباراة اليوم على ملعب رادس ليضع قدم الأهلي على منصة التتويج في انتظار موقعة الغياب على استاد القاهرة الدولي.

السويسري يسعى لتكرار إنجاز موسيماني

يسعى فريق الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر لحسم مباراتي الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثاني عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثاني على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

وبات السويسري مارسيل كولر، مدرب النادي الأهلي، على موعد مع كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات الفريق الأحمر في حال التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويأمل الأهلي صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، تحقيق اللقب الثاني عشر فى النسخة الحالية، ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك فى المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.

وفي حال تتويج النادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر، بلقب دوري أبطال أفريقيا سيكون اللقب الثاني لكولر والـ 12 في تاريخ النادي الأهلي.

وسيعادل كولر بهذا الإنجاز، ما حققه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، الذي توج بلقب البطولة القارية في نسختي 2020 و2021.

وسبق وفاز كولر بلقب دوري أبطال أفريقيا في نسخته الماضية 2023 أمام فريق الوداد المغربي بعدما انتصر عليه في الذهاب في القاهرة بنتيجة 2-1، قبل أن يتعادلا في الإياب بالمغرب بنتيجة 1-1.

وبعيدا عن بطولة دوري، فتوج النادي الأهلي تحت قيادة مارسيل كولر منذ توليه المهمة حقق 7 ألقاب وهم: "الدوري المصري الممتاز، دوري أبطال أفريقيا، كأس مصر (مرتين)، السوبر المصري (3 مرات)، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية التي شارك فيها الأهلي في المملكة العربية السعودية.

4 لاعبين «سنة أولى» أفريقيا مع الأحمر

لا يفصلنا سوى ساعات قليلة عن الليلة المنتظرة والتي ستجمع بين الترجي والأهلي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للنسخة الجارية 2023-2024 والتي تقام في تونس علي أرضية ملعب رادس.

ويتطلع المارد الأحمر للخروج بنتيجة إيجابية من ملعب رادس، تسهل من مهمته في لقاء الإياب والمقرر إقامته بالقاهرة يوم 25 مايو.

ويريد الأهلي مواصلة هيمنته على القارة السمراء، خاصة وأنه يخوض النهائي الخامس له على التوالي في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذا ما لم يحققه أي فريق آخر.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي كأكثر الأندية تتويجًا بلقب دوري أبطال أفريقيا (11 بطولة)، بينما يمتلك الترجي 4 ألقاب.

بالنظر لقائمة الأهلي، نجد أن هناك 4 لاعبين لم يسبق لهم التواجد في المشهد الختامي للأميرة الأفريقية.

خلال الأسطر التالية يستعرض «البوابة نيوز» اللاعبين الذين لم يسبق لهم تمثيل الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

إمام عاشور

انتقل إمام من ميتلاند السويسري للنادي الأهلي في يوليو 2023، وشارك في 9 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، هذا الموسم، لم يسجل ولكنه صنع 3 أهداف.

رضا سليم

انتقل رضا من الجيش الملكي المغربي، لقلعة المارد الأحمر، في يوليو 2023، وظهر في 6 مباريات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، لم يسجل ولم يصنع.

وسام أبوعلى

انتقل وسام من أي كي سيريوس للأهلي في يناير الماضي، وشارك في 4 مباريات بالبطولة الأفريقية، سجل هدفا وحيدا.

أنتوني موديست

انتقل موديست لاعبا حرا بعد انتهاء عقده مع بوروسيا دورتموند الألماني للنادي الأهلي في سبتمبر 2023، ولعب 6 مباريات في دوري أبطال أفريقيا، لم يسجل وصنع هدفين.

شوبير X مميش

أسود حراسة المرمي.. أبناء عائلات رياضية شهيرة

ساهم الثنائي مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي، وأمان الله مميش حارس الترجي، بشكل كبير في تأهل فريقيهما إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد تألقهما اللافت خلال النسخة الجارية من البطولة.

ويحتضن الملعب الأولمبي برادس، ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي في العاشرة مساء السبت المقبل، على أن تقام مباراة الإياب على استاد القاهرة الدولي في الثامنة مساء 25 مايو الجاري.

ولد الثنائي مصطفى شوبير وأمان الله مميش، في عائلة رياضية، إذ أن والديهما كانا حارسي مرمى سابقين، وبقيا في عالم كرة القدم بعد اعتزالهما اللعب.

أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، والذي يعمل حاليًا في الإعلام الرياضي، هو والد مصطفى شوبير، على الجانب الآخر، فإن والد أمان الله مميش، هو طارق مميش حارس مرمى الترجي الأسبق ويعمل حاليا كمدرب حراس في الأهلي الليبي.

ويعيش الحارسان حالة من التألق اللافت للموسم الجاري من البطولة، بفضل الحفاظ على نظافة الشباك في العديد من المباريات والأرقام المميزة.

- أرقام مصطفى شوبير خلال النسخة الحالية من دوري أبطال أفريقيا:

عدد المشاركات: 7 مباريات

تسديدات على المرمى: 27

تصديات: 27

شباك نظيفة: 7 مباريات

تمريرات: 215

تمريرات صحيحة: 136

- أرقام أمان الله مميش في دوري أبطال أفريقيا:

عدد المشاركات 10 مباريات

تسديدات على المرمى: 24

تصديات: 21

أهداف مستقبلة: 3 أهداف

شباك نظيفة: 9 مباريات

تمريرات: 228

تمريرات صحيحة: 137