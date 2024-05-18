نهائي دوري أبطال أفريقيا| ملعب رادس وش السعد على «الشياطين الحمر»

يمتلك النادي الأهلي ذكريات جيدة على ملعب "رادس" قبل مواجهة اليوم أمام الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا وعاش الشياطين الحمر ذكريات جميلة، وإنجازات تاريخية ليصبح شعار الجماهير الحمراء “في رادس لينا حكايات”.

وسبق أن توج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا مرتين من ملعب حمادي العقربي "رادس" اللقب الأول للمارد الأحمر كان أمام الصفاقسي التونسي عام 2006، بعدما فاز الفريق بهدف محمد أبوتريكة في اللحظات الأخيرة، فيما توج بالأميرة الأفريقية الثانية من ملعب "رادس" على حساب الترجي التونسي عام 2012 بعد الفوز بهدفين مقابل هدف تحت قيادة المدير الفني المخضرم حسام البدري.

وخاض الأهلي علي ملعب رادس 13 مباراة بمختلف البطولات الأفريقية لعب 11 مباراة أمام الترجي ومباراة وحيدة امام كلا من الصفاقسي والإفريقي.

ويأمل الأهلي في تكرار ما فعله منذ عام تقريبا وتحديدا يوم 12 مايو 2023 عندما اكتسح الترجي بثلاثية نظيفة على ملعب "رادس" في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية وهي آخر مواجهة جمعت الفريقين على نفس الملعب والغريب أنها كانت آخر هزيمة لفريق باب سويقة على ملعبه في البطولة الأفريقية وبعدها حافظ الترجي التونسي على سجله خاليا من الهزائم لمدة 372 يوما على ملعبه بدوري أبطال أفريقيا.