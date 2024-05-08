إصابة 5 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أجا المنصورة

أصيب 5 أشخاص اليوم الأربعاء في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق أجا المنصورة أمام قرية الديرس فى محافظة الدقهلية، وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان إخطارًا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة، بإنقلاب سيارة ميكروباص على طريق أجا المنصورة أمام قرية الديرس، ووجود مصابين.

وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة كلا من غادة حسين الدسوقي، 30 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، ونادية محمد عبد الجواد، 49 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج، وشوقي عادل محمد، 31 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وكامل سلامة عبده، 65 عامًا، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد كامل جلال، 27 عامًا، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وجميعهم مقيمين قويسنا بمحافظة المنوفية.

وجرى نقل المصابين لمستشفى أجا المركزي لتلقي العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات