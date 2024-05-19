أرسنال ينهي الموسم في وصافة البريميرليج

انهى فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، مسابقة الدورى الإنجليزى لكرة القدم "البريميرليج"، هذا الموسم محتلاً وصافة الترتيب.

فاز فريق ارسنال، على نظيره إيفرتون، بهدفين لهدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج".



أهداف اللقاء



أحرز ثلاثية اللقاء، اللاعب ادريسا غاي لصالح فريق إيفرتون، وبعد دقيقتين فقط عدل تاكيهيرو تومياسو النتيجة لصالح أرسنال، بينما جاء هدف التقدم للجانرز عن طريق اللاعب كاي هافيرتز فى الدقيقة الـ 89 من عمر اللقاء.



ترتيب الدورى أرسنال



بهذه النتيجة أكتفى ارسنال بوصافة ترتيب الدورى الإنجليزى، بعد ان حقق مانشستر سيتى الفوز على وست هام.



وكان ميكيل أرتيتا المدير الفنى لفريق ارسنال، قد دخل اللقاء بتشكيل جاء كالتالى:

حراسة المرمى: ديفيد رايا

خط الدفاع: بن وايت، ويليام ساليبا، ماجالهايس، توميياسو

خط الوسط: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، ديكلان رايس

خط الهجوم: تروسارد، كاي هافرتز، مارتينيلي.



وكان ارسنال ينافس نظيره مانشستر سيتى على لقب البريميرليج، بعد خروج ليفربول من المنافسة بسبب النتائج المتذبذبه التى حدثت فى الجولات الأخيرة مما أبعدته عن اللقب.



وبحث ارسنال عن الفوز والظفر بالثلاث نقاط، وتحقيق نتيجة كبيره من الأهداف، إلا ان مانشستر سيتى حقق الفوز، ومعه ضاعت آمال الجانرز بالتويج بالبطولة الغائبة عن خزائنة من موسم 2004.



واحتل فريق ارسنال وصافة الترتيب برصيد 89 نقطة، حصدها من 38 جولة، حقق الفوز خلالها فى 28 مباراة، وتعادل فى 5، وكانت الهزيمة حاضر فى 5 مواجهات، وهز شباك خصومة بـ 91 هدف، واهتزت شباكة بـ 29 هدف.

