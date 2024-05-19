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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح

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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 20 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح

السيسى يهنئ ديبى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية التشادية 

انقسام داخل حكومة الاحتلال.. «جانتس» يهدد «نتنياهو..» وحل الحكومة هو الأقرب

شرطة نيويورك تتصدى بعنف لاحتجاجات ضد العدوان على غزة

«بوتين:» مستمرون فى القتال.. وباريس لم تحترم القواعد الأوليمبية

و«زيلينسكى» يرفض الهدنة الرياضية: تصب فى مصلحة الروس 

مقتل 6 أشخاص فى هجوم على سائحين بأفغانستان

إحباط محاولة انقلابية فى الكونغو الديمقراطية

«بن سلمان» يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى الوضع فى غزة

العدد
البوابة 800 ألف فلسطينى رفح الاحتلال نتنياهو