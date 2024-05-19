اقرأ غدًا في «البوابة».. المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح

الأحد 19/مايو/2024 - 08:54 م

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأثنين 20 مايو 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

المأساة مستمرة.. نزوح 800 ألف فلسطينى من رفح

السيسى يهنئ ديبى بمناسبة فوزه فى الانتخابات الرئاسية التشادية

انقسام داخل حكومة الاحتلال.. «جانتس» يهدد «نتنياهو..» وحل الحكومة هو الأقرب

شرطة نيويورك تتصدى بعنف لاحتجاجات ضد العدوان على غزة

«بوتين:» مستمرون فى القتال.. وباريس لم تحترم القواعد الأوليمبية

و«زيلينسكى» يرفض الهدنة الرياضية: تصب فى مصلحة الروس

مقتل 6 أشخاص فى هجوم على سائحين بأفغانستان

إحباط محاولة انقلابية فى الكونغو الديمقراطية

«بن سلمان» يبحث مع مستشار الأمن القومى الأمريكى الوضع فى غزة