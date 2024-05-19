وكيل ثقافة كفر الشيخ يحصل على درجة الدكتوراة في الأدب والنقد

منحت جامعة كفرالشيخ ، درجة الدكتوراة ، للباحث أحمد محمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، اليوم الأحد، في الأدب والنقد بأمتياز مع مرتبة الشرف الأولى، من جامعة كفر الشيخ، وكان عنوان الرسالة "التجرية الصوفية في الشعر المصري المعاصر خلال الفترة من عام 2000 إلى 2010".

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من كل من: جلال أبو زيد هليل مناقشا ورئيسا، أسامة محمد البحيري مناقشا وعضوا، وهانم محمد حجازي مشرفًا وعضوًا.



واستعرض الشهاوي –وهو نجل الشاعر العربي الكبير محمد محمد الشهاوي – في بحثه أهم ملامح التجربة الصوفية لدى الشعراء المعاصرين، ممن حاولوا اتخاذ طرائق مغايرة لما أتى به القدامى، بما يتناسب مع الواقع المعيش فجاء شعرهم مناسبًا لمتغيرات البيئة، وقد كثر الرمز في أشعارهم تارة، والبساطة تارة إلا أن الحس الديني كان له قصدية بعينها، وهي إظهار الحالة الانفعالية لدى المتكلم، والقوة التوجيهية عند المتلقي.



وتناولت الدراسة التجربة الصوفية لدى سبعة من الشعراء المعاصرين، من بينهم: محمد الشهاوي، وبشير فعت، وجمال مرسي، وأحمد علي منصور، ومحمد عبد السميع نوح، وعزت عبدالله، وأحمد عبدالحفيظ شحاته.

وبالرغم من مرضه الشديد ، إلا أن الشاعر الكبير محمد الشهاوي ، تحامل علي آلامه ومرضه ، وأصر على الحضور لمشاركة نجله مدير عام ثقافة كفرالشيخ ، فرحته بحصوله على الدكتوارة ، بحضور الدكتور وليد البحيري عميد كلية الآداب بجامعة كفرالشيخ ، والذي كرم الشاعر الكبير بمنحه درع كلية الآداب جامعة كفرالشيخ.

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