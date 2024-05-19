نقيب الفلاحين يكشف أسباب انخفاض سعر البصل

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، ان انخفاض سعر البصل كان متوقعا، مؤكدا ان السبب الحقيقي وراء انهيار سعر البصل حاليا هو كثرة المعروض بالسوق المحلي لزيادة مساحات زراعة البصل حيث تهافت المزارعين علي زراعته بعد إرتفاع اسعاره الموسم الماضي لاسعار قياسية.

واوضح أبو صدام، أنه بالرغم من فتح باب التصدير فإن الانتاج المحلي أكثر بكثير من المطلوب محليا وعالميا ، خاصة بعد استئناف الهند اكبر منتجي البصل عالميا تصدير البصل بعد توقف صادرتها من البصل قرابة 5اشهر من وقف تصدير البصل

وأشار نقيب الفلاحين، الى إن مساحات زراعة البصل هذا الموسم تتعدى الـ 300 ألف فدان بمتوسط إنتاجية نحو 18 طنا للفدان الواحد بانتاج كلي يزيد على 3.5 مليون طن هذا الموسم، حيث تتربع مصر على المركز الرابع عالميا من إنتاج البصل.

وأكد نقيب الفلاحين، أن أسعار البصل انخفضت لادني مستوياتها رغم فتح باب التصدير، فان أسعار البصل وصلت لـ5 جنيهات للكيلو للمستهلك فيما لا يزيد سعره عن 3 جنيهات في الحقل متوقعا خسائر كبيره للمزارعين بعد الانخفاض الكبير لاقل من سعر التكلفه ، وذلك لزيادة مساحات زراعة البصل واعتدال المناخ محليا وعالميا مما أدى لزيادة الانتاج بخلاف الموسم الماضي.