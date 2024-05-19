ليفربول يودع كلوب بثنائية أمام ولفرهامبتون في ختام الدوري الإنجليزي (فيديو)

ودع ليفربول المدرب الألماني يورجن كلوب بأفضل طريقة ممكنة، حيث حقق فوزا مقنعا بنتيجة 2-0 على ولفرهامبتون، مساء اليوم، الأحد، على ملعب "آنفيلد" في الجولة 38 والأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

دخل ليفربول المباراة بضغط مكثف منذ الدقائق الأولى، سعيا لتقديم وداع لائق للمدرب الألماني الذي يخوض آخر مباراة له مع الريدز.

ولم تنتظر الجماهير طويلا لرؤية أول الأهداف، حيث نجح أليكسيس ماك أليستر في هز شباك ولفرهامبتون في الدقيقة 34، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وواصل ليفربول ضغطه على مرمى الضيف، ونجح في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 40، بتسديدة متقنة من جاريل كوانساه من خارج منطقة الجزاء.

ولم يتمكن ولفرهامبتون من تهديد مرمى ليفربول بجدية طوال المباراة، بينما أضاع ليفربول العديد من الفرص لزيادة غلته التهديفية.

بعد نهاية المباراة، حرص لاعبو ليفربول على رفع يورجن كلوب على أكتافهم، تعبيرا عن امتنانهم وتقديرهم لإنجازاته مع الفريق خلال 9 سنوات.

كما أعدت جماهير ليفربول تيفو رائعا لتكريم كلوب، وعبرت عن مشاعرها الحزينة برحيل هذا المدرب الاستثنائي.

وبهذا الفوز، احتل ليفربول المركز الثالث برصيد 82 نقطة، بينما تجمد فريق وولفرهامبتون في المركز الثالث عشر برصيد 46 نقطة.