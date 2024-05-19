ليفربول يخلد إنجاز صلاح بوصوله إلى 250 مباراة في البريميرليج

خلد نادي ليفربول، إنجاز النجم المصري محمد صلاح، بعد وصوله إلى المباراة رقم 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك خلال مواجهة وولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من البريميرليج.

ونشر نادي ليفربول، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة خاصة احتفالا بهذا الإنجاز، حيث كتب: "الملك المصري يحتفل بظهوره الـ 250 في الدوري الإنجليزي الممتاز."

ويعد وصول صلاح إلى هذا الرقم القياسي إنجازا هائلا يضاف إلى مسيرته الحافلة بالإنجازات مع ليفربول، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الألقاب المهمة للفريق، أبرزها لقبا دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي.

شارك صلاح في المباراة ضد ولفرهامبتون كأحد قادة فريقه ليفربول، وذلك في لقاء يعد بمثابة وداع للمدرب الألماني يورجن كلوب بعد 9 سنوات من النجاحات على ملعب "آنفيلد".

ورغم ابتعاد ليفربول عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلا أن صلاح يقدم أداء مميزا ويساهم بشكل كبير في انتصارات الفريق.