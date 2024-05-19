“التجربة الصوفية في الشعر المصري”.. رسالة دكتوراه في الأدب والنقد من جامعة كفر الشيخ

الأحد 19/مايو/2024 - 08:49 م

حصل الباحث أحمد محمد الشهاوي، مدير عام فرع ثقافة كفر الشيخ، اليوم الأحد، على درجة الدكتوراه في الأدب والنقد مع مرتبة الشرف الأولى، من جامعة كفر الشيخ، حول "التجرية الصوفية في الشعر المصري المعاصر خلال الفترة من عام 2000 إلى 2010".

وتشكلت لجنة الحكم والمناقشة من كل من: الأستاذ الدكتور جلال أبو زيد هليل مناقشا ورئيسا، والأستاذ الدكتور أسامة محمد البحيري مناقشا وعضوا، والأستاذ الدكتور هانم محمد حجازي مشرفًا وعضوًا.

واستعرض الشهاوي –وهو نجل الشاعر العربي الكبير محمد محمد الشهاوي – في بحثه أهم ملامح التجربة الصوفية لدى الشعراء المعاصرين، ممن حاولوا اتخاذ طرائق مغايرة لما أتى به القدامى، بما يتناسب مع الواقع المعيش فجاء شعرهم مناسبًا لمتغيرات البيئة، وقد كثر الرمز في أشعارهم تارة، والبساطة تارة إلا أن الحس الديني كان له قصدية بعينها، وهي إظهار الحالة الانفعالية لدى المتكلم، والقوة التوجيهية عند المتلقي.

وتناولت الدراسة التجربة الصوفية لدى سبعة من الشعراء المعاصرين، من بينهم: محمد الشهاوي، وبشير فعت، وجمال مرسي، وأحمد علي منصور، ومحمد عبد السميع نوح، وعزت عبدالله، وأحمد عبدالحفيظ شحاته.