السائق أوقع بهما.. حبس خادمتين بتهمة سرقة ذهب غادة عبد الرازق

أمرت نيابة المعادى الجزئية، اليوم، بحبس خادمتين في اتهامهما بـ سرقة مشغولات ذهبية ملك الفنانة غادة عبد الرازق، من داخل الفيلا الخاصة بها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، والتحري حول نشاطهما الإجرامي.

سرقة الفنانة غادة عبد الرازق

وكشفت التحقيقات أن المتهمتين تعملان خادمتين لديها، وسرقتا مشغولات ذهبية عن طريق المغافلة، واكتشف سائق خطيب نجلتها الواقعة، وأخبر المجني عليها، التي توجهت وحررت محضرا بالواقعة.

وقال في أقواله، إن إحداهما حضرت له وأعطاها المضبوطات، وأخبرته بالاحتفاظ بها حتى طلبهما منه مرة أخرى بمعرفة المجني عليها، ولكنه شك في الأمر، فتوجه للمجني عليها وأخبرها بالواقعة لتكتشف سرقتهما لها.

وواجهت النيابة المجني عليها بالمتهمتين والمضبوطات، وأقرتا بارتكابهما الواقعة، واتهمتهما بالسرقة.

ألقى رجال مباحث القاهرة القبض على المتهمين بسرقة إنسيال، وملابس من داخل فيلا الفنانة غادة عبدالرزاق بمنطقة المعادي.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الفنانة غادة عبدالرزاق، مفادها اكتشافها سرقة انسيال ذهب ومجموعة من ملابسها من داخل فيلتها بمنطقة المعادى، وبعمل التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على مُلابسات الواقعة تبين عدم دخول أي غرباء للفيلا، وبتضييق الخناق على خادمتيها اعترفتا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.