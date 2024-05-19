نهائي الكونفدرالية الأفريقية.. أحمد حمدي يسجل هدف التقدم للزمالك أمام نهضة بركان

أحرز أحمد حمدي هدف التقدم لفريق الزمالك في مرمى نهضة بركان المغربي في الكونفدرالية باللقاء الذي يجمعهما حاليا على استاد القاهرة الدولي في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية. وجاء هدف أحمد حمدي في الدقيقة 23 من بداية اللقاء.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة نهضة بركان، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد باستاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

تشكيل الزمالك في الكونفدرالية

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلًا من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

الكونفدرالية.. تشكيل نهضة بركان



أما المدير الفني لفريق نهضة بركان معين الشعباني فسوف يبدأ المباراة بالتشكيل الذي خاض به لقاء الذهاب دون تغيير، كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة الحمياني.

الدفاع: يوسوفا دايو - أيوب خيري - عبد الحق العسال - عادل تاحيف.

الوسط: حمزة الموساوي - محمد المورابيط - فاليري باسين.

الهجوم: ياسين البحري - يوسف ميهري - يوسف الفحلي.