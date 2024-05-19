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الأحد 19 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

لن ينجو أحد.. العرافة ليلى عبد اللطيف تتوقع حادث طائرة الرئيس الإيراني قبل 5 أشهر

حادث طائرة الرئيس
حادث طائرة الرئيس الإيراني
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في مفاجأة مدوية وصادمة، كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، عن مفاجأة مدوية خلال استضافتها مع الإعلامي اللبناني نيشان ديرهاروتيونيان منذ خمسة أشهر، أنه سيحدث حادث طائرة في الشهور الأولى من عام 2024 ولن ينجو منه أحد وسيشغل هذا الحادث العالم أجمع.

وقالت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف، خلال اللقاء التلفزيوني، إن الإعلام سيتلقى الخبر بصدمة شديدة دون معرفة الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث.

وكانت كشفت وكالة رويترز نقلا عن التلفزيون الإيراني بأن مروحية في قافلة تقل الرئيس الإيراني تعرضت لحادث، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وأوضحت رويترز أن التقارير الأولية تشير إلى حادث هبوط صعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس الإيراني.

 

 

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