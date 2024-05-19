فريق جامعة المنصورة يحصد المركز الأول في مسابقة هالت برايز العالمية بلندن

رغم من صغر أعمارهم إلي أنك تشعر أنك أمام علماء كبار، استطاعوا مواكبة التطور العلمي عالمياً، هذكا كان حال ثلاثة طلاب بجامعة المنصورة حصل فريقهم على المركز الأول في مسابقة هالت برايز العالمية على مستوى الجمهورية.

وكان الفريق قد تأهل فريق Lothgha- App بجامعة المنصورة لينافس علمياً فى لندن والذي تم اختيارهم من بين 24 فريقا من مختلف الجامعات المصرية

ويروي إلي "البوابة الدكتور" أحمد فكرى" المشرف العام على جائزة هالت برايز بجامعة المنصورة، أن المشروع يتناول مشاكل إضطرابات النطق والتواصل مثل التلعثم والتأتأة والحبسة الكلامية واللدغات، وأيضاً التحديات التعليمية التي تواجه أصحاب تلك المشكلة، ويتابع أن دخول بعض الكليات أو القيود المهنية في العمل أيضاً.

ويستكمل أن الدراسات اثبتت أن مشاكل اضطراب النطق، قد تؤدي بصاحبها للعزلة تطبيق لثغة ،وهو تطبيق مبتكر والأول من نوعه في الوطن العربي لعلاج مشاكل النطق ومنها اللثغات والتأتأه والتلعثم والحبسات الكلامية عن طريق اخصائي 2D .

ويتابع "التطبيق عالج العديد من الحالات، واستخدم الأبلكيشن أكثر من ٤٣ ألف مستخدم من أنحاء الوطن العربي ، وأيضاً وفرموديل ذكاء اصطناعي لتقييم ومتابعة تقدم المستخدمين في العلاج الفكرة.

ويضيف الدكتور" أحمد فكري " أن "حمزة أبو الخير" صاحب التطبيق أراد التغلب علي مشكلته، قكان بيعاني من مشكلة في النطق منذ الصغر حتي سن العشرين فبدأ التحدي بإنشاء التطبيق ليكون أول قصة نجاح التطبيق، ثم توالت قصص النجاح .

جوائز حصدها الفريق

وحصد الفريق على جائزة أفضل تطبيق عربي من شركة هواوي وجائزة أكثر تطبيق مؤثر اجتماعياً في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أحدي شركات المحمول الشهير ة وحصل حصل على زمالة انزيشا عام ٢٠٢٣ ،في الأكاديمية العربية كما حصل على استثمار بقيمة مليون ومائة ألف من شركة BOD السعودية ويخدم الأبلكيشن رؤية مصر ٢٠٣٠ في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتوفير العدالة والاندماج الإجتماعي والابتكار كما نبرز دور جامعة المنصورة الداعم دائما للطلاب.

جاء ذلك ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ISF وبريادة الدكتور طارق غلوش نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والعلاقات الثقافية وبإشراف الدكتور، أحمد فكري المشرف العام على مسابقة هالت برايز بجامعة المنصورة وتنفيذ عبد الرحمن محمد البربرى مدير الحرم الجامعي لجامعة المنصوره في مسابقة هالت برايز العالمية.

حصل الفريق على جائزة وقدرها 100,000EGP ودعم من Den Venture لتدريب وتجهيز الشركات الناشئة للجولات الاستثمارية.

وضم الفريق كلا من( حمزه مصطفى ابو الخير كلية الهندسة وأحمد عبد الحميد عبد المقصود كلية الحاسبات والمعلومات وعبد الرحمن وائل حسن كلية الطب).

وضم الوفد عبد الرحمن البربرى مدير الحرم الجامعي لجامعة المنصوره في مسابقة هالت برايز ومصطفى عطيه نائب مدير الحرم الجامعي للمسابقة ومجلس فريق هالت برايز بجامعة المنصورة ومشرف الوفد نهي محمد شلبي اخصائي رعاية طلاب كلية الزراعة.



