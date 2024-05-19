المُعاقب الحاد.. مصير مجهول ينتظر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي

حادث كبير وقع فيه الرئيس الإيراني الحالي ابراهيم رئيسي لم يتم تحديد مصيره حيث وقعت طائرته، وهو رجل دين شيعي وأحد الشخصيات البارزة في النظام الإيراني.

نبذة عن إبراهيم رئيسي:

ولد الرئيس الايراني في 14 ديسمبر 1960، في منطقة مشهد، في إيران، وتعلم فيها، إلي أن وصل إلي الحصول على درجة الماجستير في القانون من جامعة طهران.

عمل في العديد من الأعمال حيث تدرج في العمل من رجل دين شيعي ثم قاضي شرعي، ثم اتجاه الي السياسة ليصل لاعلي منصب في إيران.

عمل في العديد من المناصب في إيران، حيث عمل نائب المدعي العام في طهران من عام 1988 الي عام 1993، ثم قاضي في محكمة الثورة في طهران حتي 2004، ومن 2004 حتي 2014، عمل قاضي بمحكمة طهران العليا، ثم نائب رئيس السلطة القضائية لمدة عامين من 2014 حتي 2016، ثم رئيس السلطة القضائية منذ 2019 وحتي 2021، وهو العام الذي وصل فيه الي سدة الحكم في إيران بعد الفوز في الانتخابات الرئاسية في 2021 بنسبة أصوات 62%.

يعتبر الرئيس الإيراني رئيسي شخصية قوية للغاية حيث أنه معروف بأفكاره المحافظة وخطاباته الحادة، ويحظي بدعم كبير من قبل التيار المحافظ في إيران، واعتبر مرشحًا قويًا للدعم من قبل القادة الدينيين.

وفي إطار الاقتصاد، يعد تحسين الوضع الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الشعب من أولوياته ومواصلة السياسة الخارجية ودعم الحلفاء في المنطقة.

لاحقت الرئيس الإيراني اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان خلال فترة عمله في السلطة القضائية.

وفرض عليه العديد من العقوبات المفروضة عليه من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، بسبب دوره في قمع المعارضة السياسية.