"الموظفون سرقوا ألبان الأطفال المدعمة وباعوها بالسوق السوداء".. اختلاس 7.5 مليون جنيه بوحدة صحية بمطاي

في قرية منشاة منبال، بمحافظة المنيا، هزت قضية فساد كبرى أرجاء الوحدة الصحية، بطلها 5 من موظفي الوحدة ببيع ألبان الأطفال المدعمة بالسوق السوداء حيث بلغ اجمالي المبلغ الذي تم حصره 7.5 مليون جنيه تاركة وراءها علامات استفهام حول مصير ألبان الأطفال المدعمة.

تخيل معي هذا المشهد، موظف يقف في عيادته، بينما ينتظر طابور من الأمهات القلقات، حاملات أطفالهن الرضع، بفارغ الصبر، من أجل الحصول على لبن أطفال مجاني لسد احتياجات أطفالهن، لكن خلف هذه البوابة البيضاء، تدور رحلة فساد خبيثة.

تلاعب في توزيع ألبان الأطفال المدعمة بوحدة صحية بمطاي بالمنيا

بدأت القصة بشكوى وصلت إلى الوحدة المحلية ومديرية الصحة تفيد بوجود تلاعب في توزيع ألبان الأطفال المدعمة، فما كان من الدكتور محمد حسانين، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، إلا أن شكل لجنة للتحقيق، برئاسة الدكتور محمد عبد الحفيظ، مدير إدارة مطاي الصحية.

وبعد جردٍ دقيق للوحدة وفحص أوراق العام المالي 2023، كشفت اللجنة عن فجوة هائلة، حيث تبين اختلاس مبلغ 2.2 مليون جنيه من ألبان الأطفال، لم تتوقف الجريمة عند هذا الحد، بل أمر وكيل الوزارة بفحص عامٍ آخر، ليكتشف اختلاساً إضافياً بقيمة 5.3 مليون جنيه، ليصل المبلغ الإجمالي للاختلاس إلى 7.5 مليون جنيه.

اتضح من التحقيقات أن 5 من موظفي الوحدة الصحية كانوا وراء هذه الجريمة، حيث قاموا بتسليم الألبان لأصحابها على الورق فقط، بعد تسجيل أطفالهم دون علمهم في حصة الألبان المدعمة التي تُصرف مجانًا، ثم قاموا ببيع هذه الألبان في السوق السوداء، محرومين بذلك الأطفال من حقهم في الغذاء الصحي.

أمام هذه الجريمة، تم إعداد تقرير مفصل وعرضه على اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الذي أمر بإحالة الواقعة إلى النيابة الإدارية، وفتح تحقيق جنائي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول هذه القضية التي هزّت أهالي قرية منشاة منبال.