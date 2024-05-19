حسام المندوه: جوميز مستمر مع الزمالك.. وفخور بالجماهير

أبدى حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك سعادته الشديدة بتتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة الكونفدرالية، مؤكدا أنه فخور للغاية بجماهير القلعة البيضاء، التي ساندت ودعمت الفريق بشكل قوي خلال المباريات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتمنى أن تكون بداية للتتويج بالمزيد خلال المرحلة المقبلة.

وقال في تصريحات إعلامية: "الكونفدرالية مكافأة من المولى عز وجل لمنظومة نادي الزمالك، وكنت قلق بشدة خلال المباراة، خصوصا أن التقدم كان بهدف نظيف، ونهضة بركان كان يحاول كثيرا من أجل إدراك التعادل.. وكأن الوقت لا يريد أن ينتهي".

وأضاف: "جوميز سيكمل تعاقده مع نادي الزمالك بكل تأكيد، ونحن نحتاج للاستقرار، ومجلس الإدارة يدعم ذلك في المرحلة الحالية.. ولاعبو الزمالك تحملوا موسم شاق للغاية، والحمد لله توج جهدنا بالكونفدرالية".

وأتم: "سنعمل على تحقيق الاستقرار وتجديد عقود كل اللاعبين بمن فيهم زيزو.. واتمنى كل الخير لنادي الزمالك".