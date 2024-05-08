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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

تعليم الدقهلية تنعى معلمة لغة إنجليزية توفيت داخل لجنة امتحانية

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم بالدقهلية
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نعت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، في بيان صادر عنها اليوم الاربعاء، وفاة منى زينهم محمد العدل، معلم خبير اللغة الإنجليزية، أثناء عملها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء عملها بمدرسة تابعة للإدارة التعليمية بالسنبلاوين، في محافظة الدقهلية.

وقال البيان: يتقدم ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وأحمد والي، وكيل مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، وجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، بخالص العزاء لأسرة منى زينهم محمد العدل، معلم خبير اللغة الإنجليزية.

واضاف البيان : المعلمه وافتها المنية نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية، وذلك أثناء قيامها بعملها اليوم بمدرسة برهمتوش الإبتدائية التابعة لإدارة السنبلاوين، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وأن يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

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