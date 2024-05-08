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الأربعاء 08 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

ارتفاع عدد مصابي حادث انفجار أنبوبة غاز داخل مطعم بالدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ارتفع عدد مصابى حادث انفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية، اليوم الأربعاء، إلى 7 مصابين وجرى نقلهم إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم.

كان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد ورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بانفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز ووجود مصابين.

بانتقال ضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والاسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة 7 أشخاص وهم طارق ضاحي محمد 18 عامًا، بحروق من الدرجة الثانية بالظهر والساقين والذراعين، وكريم عصام عبدالرازق، 13 عامًا، بحروق من الدرجة التانية بالساعد الأيسر، وخضره عمر عبدالعليم، 40 عامًا، بحروق متفرقة بالجسم والحالة غير مستقرة وأحمد سعد فتحي، 8 أعوام، بحروق متفرقة بالجسم، وسعد عبدربه، 70 عامًا، بحروق متفرقة بالجسم، والسيد علام مصطفى، 67 عامًا، بحروق متفرقة بالجسم، وياسر عاطف محمد، 27 عامًا، بحروق متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقى العلاج اللازم  وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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