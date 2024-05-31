بالصور.. إنهاء خصومة ثأرية بالمنيا بتقديم 2 مليون جنيه شرط جزائي

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي أولاد عبد الرحيم وعائلة عبد ربه بمركز أبو قرقاص جنوب المنيا.

جاء ذلك بحضور اللواء تامر دربالة، مساعد مدير أمن المنيا والعميد حمدي رفعت رئيس مباحث المديرية والعميد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لقطاع الجنوب.

تلقى اللواء محمد ضبش مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء حاتم ربيع مدير مباحث المديرية، يفيد بإقامة مراسم الصلح بسرادق كبير ببندر الفكرية، حيث بدأت مراسم الصلح بقراءة آيات من القرآن الكريم وأحاديث نبوية تحث على الصلح والعفو.

وقدم محمد م ع 29 سنة فلاح شقيق الجاني الكفن لولي الدم ممدوح ل ق 56 سنة، والد المجني عليه والذي عفى لوجه الله، وتم توقيع شرط جزائي قدره 2 مليون جنيه لمن يخالف شروط التصالح.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2021، عندما وقعت مشاجرة بين الجاني جميل م ب 39 سنة سائق مقيم قرية ابو جناح التابعة لمركز أبوقرقاص والمجني عليه محمد م ل 21 سنة بدون عمل مقيم بندر الفكرية

وكانت قد نشبت مشاجرة بين الطرفين بسبب أسبقية المرور بالسيارة قام على إثرها الأول بإطلاق عيار ناري تجاه الثاني من سلاح، وكان بحوزته فرد خرطوش مما أدى إلى وفاته.

أمّن مراسم الصلح التي حضرها حوالي 2000 شخص الرائد إسلام زين رئيس مباحث مركز أبو قرقاص والنقباء محمد البدري ومروان نصر ومصطفى زغلول وأحمد علاء معاوني مباحث مركز أبو قرقاص.

IMG-20240531-WA0006

IMG-20240531-WA0005

IMG-20240531-WA0003

IMG-20240531-WA0002