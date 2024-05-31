اليمن.. مقتل اثنين وإصابة 10 آخرين بعد القصف الأمريكي البريطاني على مبنى الإذاعة بمديرية الحوك

أفادت وسائل إعلام يمنية، اليوم الجمعة، بمقتل شخصين وإصابة 10 آخرين في حصيلة أولية لضحايا القصف الأمريكي البريطاني الذي استهدف مبنى الإذاعة في مديرية الحوك بمحافظة الحديدة.

ومنذ قليل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أن القوات الأمريكية والبريطانية المشتركة نفذت ضربات ضد 13 هدفا للحوثيين في اليمن

وأفادت وسائل إعلام يمنية، بسماع دوي انفجارات عنيفة بعد غارات أمريكية بريطانية استهدفت جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال إعلام تابع لجماعة الحوثي، أن القصف الأمريكي البريطاني استهدف مبنى الإذاعة بمديرية الحوك في الحديدة، وأضاف أن القوات الأمريكية البريطانية المشتركة شنت 4 غارات على مديرية الحوك في الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدف شبكة الاتصالات في مديرية حيفان بتعز.