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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

إدانة دونالد ترامب بـ34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك

ترامب
ترامب
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أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ34 تهمة جنائية، وذلك قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما حدد القاضي موعد النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي السابق ترامب في 11 يوليو، قبل أيام فقط من اختيار الجمهوريين له كمرشح لعام 2024.

وقال دونالد ترامب معلقًَا على إدانته بـ 34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك: الحكم الحقيقي سيصدره الناخبون يوم 5 نوفمبر.

أوضحت المحكمة أن الإدانات الموجهة إلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، هي تزوير السجلات التجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت النجمة الإباحية.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب محاكمته الجنائية بنيويورك 34 تهمة هيئة محلفين في نيويورك