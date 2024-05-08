إصابة شخصين فى انفجار أسطوانة غاز بمطعم بالدقهلية

أصيب شخصان اليوم الأربعاء بحروق متفرقة فى حادث انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم بقرية ميت الكرماء التابعة لمركز طلخا فى محافظة الدقهلية وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا يفيد بانفجار أسطوانة غاز داخل مطعم بقرية ميت الكرماء التابعة للمركز ووجود مصابين .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ وجرى السيطرة على الحريق، حيث أسفر الحادث عن إصابة كلا من طارق ضاحى محمد 18 عاما ومقيم طلخا بحروق من الدرجة الثانية بالظهر والساقين والذراعين وكريم عصام عبد الرازق 13 عاما ومقيم السنبلاوين بحروق من الدرجة الثانية بالساعد الأيسر.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.