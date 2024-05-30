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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

النيابة تطلب التحريات حول قفز فتاة من الطابق الثامن بالمرج

أرشيفية
أرشيفية
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أمرت نيابة المرج اليوم الخميس بالتصريح بدفن جثة فتاة قفزت من الطابق الثامن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء أفراد أسرتها للاستماع لاقوالهم.

وأقدمت فتاة على إنهاء حياتها بالقفز من الطابق الثامن بعدما شاهد شقيقها صورة لها مع صديقها بالمرج.
وتلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة لفتاة بعد سقوطها من علو.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وعثر على جثة طالبة في الصف الأول الثانوي، وتبين قفزها من الطابق الثامن بعد نشوب مشادة كلامية بينها وبين شقيقها. 

ويعود سبب المشادة إلى قيام شقيقها بأخذ هاتفها بسبب وجود صورة لها مع صديقها، وقيامه بأخذ الهاتف منها، وتم تحرير محضر بالواقعة.

التصريح بدفن جثة الصفة التشريحية امن القاهرة