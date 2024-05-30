البحث القانوني في البيئة الرقمية .. ورشة مهارات بجامعة أسيوط

تنظم كلية الحقوق بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ ورشة عمل لباحثي وباحثات الكلية حول: "مهارات البحث القانوني في البيئة الرقمية"، خلال شهر يوليو القادم، يأتى ذلك تحت إشراف؛ الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور دويب حسين صابر عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، وإعداد وتقديم الدكتور حسام محمد السيد أفندي رئيس قسم القانوني الجنائي.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي؛ أن الورشة تهدف إلى: تعزيز مهارات البحث العلمي لدى طلاب الدراسات العليا، بما يواكب العصر الرقمي وآفاقه المتجددة، وتنمية مهاراتهم في الحصول على المعلومات من المكتبات والمستودعات الرقمية العالمية ، وذلك انطلاقا من استراتيجية الجامعة الهادفة إلى تعزيز الثقافة الرقمية، كخطوة أساسية لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

من جانبه؛ أشار الدكتور دويب حسين صابر؛ أن الورشة يحاضر بها الدكتور حسام محمد السيد أفندي رئيس قسم القانون الجنائي، وتتناول عدة محاور أهمها؛ تعريف المشاركين بأهم المواقع الإلكترونية الموثوقة للحصول على التشريعات والأحكام القضائية الأجنبية، وكيفية توثيقها وفق منهج علمي سليم، بهدف؛ تذليل الصعوبات التي تعترض إجراء الدراسات القانونية المقارنة.