ضبط مالك سيارة مشروبات لسرقته التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة بمدينة نصر

تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من كشف ملابسات ما جرى تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن قيام مالك سيارة لبيع المشروبات بسرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة بمدينة نصر بالقاهرة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام مالك سيارة لبيع المشروبات الساخنة بسرقة تيار كهربائى من أعمدة الإنارة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة، والتسبب فى إحداث ضوضاء لقاطنى العقارات بالمنطقة.

بالفحص وإجراء التحريات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن تحديد وضبط السيارة المشار إليها ومالكها (مقيم بدائرة القسم) لقيامه بمزاولة مهنة بائع بدون ترخيص وإشغال الطريق العام.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.