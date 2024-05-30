طلب تحريات حول إصابة سيدة وعشيقها تعدى عليهما زوجها فى السلام

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بطلب تحريات المباحث في إصابة سيدة وعشقيها تعدى عليهما زوجها إثر ضبطه لهما داخل غرفة النوم.

تلقى قسم شرطة السلام أول بلاغا من الأهالى بوجود حالة تعد ومصابين داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة وتبين إصابة سيدة بكدمة بالعين اليمني وكدمة بالذراع اليمنى، وكذلك حلاق مصاب بجرح بالرأس وجرح قطعي في الوجه، وبعمل التحريات تبين قيام زوج السيدة بالتعدى عليهما بعدما ضبطهما يمارسان الرزيلة على سرير غرفة نومه.

وقال الزوج إنه كان فى عمله عندما اتصلت عليه ابنته وأخبرته بوجود شخص غريب فى غرفة نوم أمها، وعندما حضر وجدها عارية وتمارس الرزيلة معه، فقام بالتعدى عليهما بالضرب باستخدام عصا خشبية، وبمواجهة السيدة وعشيقها اعترفا بأنهما على علاقة غير شرعية منذ فترة وتمارس معه المتعة الحرام، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.