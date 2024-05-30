إيطاليا: نريد الاعتراف بالدولة الفلسطينية لكن مع ضمانات لإسرائيل

أعربت إيطاليا، على لسان وزير خارجيتها أنطونيو تايانى، عن "الرغبة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكن يجب أن تكون هناك ضمانات لـ(إسرائيل)".

وأعاد "تاياني" فى تصريحات اليوم الخميس، أوردتها وكالة الأنباء الإيطالية (آكي) تأكيد "الالتزام بإقامة دولة فلسطينية يجب أن تعترف بإسرائيل ويجب أن تعترف بها إسرائيل"، مضيفا: "إننا نريد خروج حركة (حماس) من الدولة الفلسطينية المستقبلية".

وقال وزير الخارجية الإيطالى إنه ليس من قبيل الصدفة أن رئيس الوزراء الفلسطينى محمد مصطفى قد اختار إيطاليا كأول دولة يبدأ منها جولته الأوروبية يوم السبت الماضي.