عمر خيرت يبدع في حفل التجمع الخامس.. صور

أحيا الموسيقار عمر خيرت حفلًا موسيقيًا في التجمع الخامس، وسط حضور الآلاف من الجمهور الذي توافد على مكان الحفل قبل انطلاقته بعدة ساعات.

وقدم عمر خلال الحفل باقة من أشهر المقطوعات الموسيقية، والتي تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: إعدام ميت، ضمير أبلة حكمت، عارفة، اللقاء الثانى، غوايش، البخيل وأنا، مسألة مبدأ، صابر ياعم صابر، خللي بالك من عقلك، عفوًا أيها القانون، 100 سنة سينما، وفيها حاجة حلوة، كما عبر عن سعادته بالتعاون مع مصمم الإضاءة طارق صبري.

وكان عمر خيرت أقام مؤخرًا حفل توقيع مذكراته الخاصة الصادرة عن دار نهضة مصر للنشر والتوزيع بتحرير محمد الشماع.

وتحتوي المذكرات على فصول عديدة تطرق كافة جوانب حياة خيرت ومشواره الفني، بدءًا من الحديث عن جده محمود خيرت، صاحب الصالون الثقافى الشهير في بدايات القرن العشرين، إذ كان محاميًا وكان مهتمًا جدًا بالفنون وشاعرًا وأديبًا ومترجمًا ورسامًا وموسيقيًا، مرورًا بحكاياته عن عمه الموسيقار أبو بكر خيرت، المهندس المعماري الأشهر، ومؤسس الكونسرفتوار المصري، الذي أثرى المكتبة الموسيقية المصرية بأعمال سيمفونية رائعة، ومصمم مبناه الأول، والعديد من المباني الأخرى.