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الجمعة 31 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مصدر أمنى ينفي شائعة وجود زيادة في رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نفى مصدر أمني جملةً وتفصيلًا صحة ما تم تداوله على عدد من الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، والتي تداولها البعض على تطبيق "الواتس آب" بالهواتف المحمولة، بشأن وجود زيادة فى رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة اعتبارًا من نهاية شهر مايو الجاري.

وأشار المصدر إلى أن تلك المزاعم سبق تداولها خلال شهر يوليو عام 2020 بعدد من صفحات الجماعة الإرهابية وتم نفيها فى حينها. 

وأكد المصدر أن ذلك يأتي ضمن مخططات الجماعة الإرهابية اليائسة لنشر الأخبار المفبركة والأكاذيب المختلفة؛ لمحاولة إثارة البلبلة بعد أن فقدت مصداقيتها بأوساط الرأي العام، وأنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات.

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