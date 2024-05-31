الجيش الأمريكي يعلن تنفيذ ضربات ضد 13 هدفا للحوثيين في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية المشتركة نفذت ضربات ضد 13 هدفا للحوثيين في اليمن.

ومنذ قليل، أفادت وسائل إعلام يمنية، بسماع دوي انفجارات عنيفة بعد غارات أمريكية بريطانية استهدفت جنوب العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال إعلام تابع لجماعة الحوثي، أن القصف الأمريكي البريطاني استهدف مبنى الإذاعة بمديرية الحوك في الحديدة، وأضاف أن القوات الأمريكية البريطانية المشتركة شنت 4 غارات على مديرية الحوك في الحديدة غرب اليمن.

وأوضحت أن الغارات الأمريكية البريطانية استهدف شبكة الاتصالات في مديرية حيفان بتعز.