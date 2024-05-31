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الجمعة 31 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رئيس الإنتاج الثقافي ينعى والدة وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني
الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة
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نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والقائم بأعمال البيت الفني للمسرح، السيدة نوال محمد أحمد والدة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، التى رحلت عن عالمنا مساء أمس الخميس الخميس.

وأعرب المخرج خالد جلال، عن خالص عزائه للدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وللأسرة الكريمة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته وغفرانه ويرزقها الفردوس الأعلى، ويلهم أسرتها ومحبيها الصبر والسلوان.

يشار إلى أن صلاة الجنازة ستقام اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والعزاء يوم الأحد الموافق ٢ يونيو المقبل، بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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