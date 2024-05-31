حملة بايدن: إدانة ترامب دليل على أن "لا أحد فوق القانون"

قالت حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن معلقة على إدانة الرئيس السابق دونالد ترامب بـ34 تهمة جنائية بنيويورك، أن تلك الإدانات دليل على أن "لا أحد فوق القانون".

ومنذ قليل، أدانت هيئة محلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بـ34 تهمة جنائية، وذلك قبل خمسة أشهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما حدد القاضي موعد النطق بالحكم على الرئيس الأمريكي السابق ترامب في 11 يوليو، قبل أيام فقط من اختيار الجمهوريين له كمرشح لعام 2024.

وقال دونالد ترامب معلقًَا على إدانته بـ 34 تهمة في محاكمته الجنائية بنيويورك: الحكم الحقيقي سيصدره الناخبون يوم 5 نوفمبر.

وأضاف ترامب، أن هذة الإدانات التي وجهت إليه "عارًا" وسنواصل النضال ودولتنا في انحدار.