انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني في الدقهلية والأسئلة وفق المواصفات الفنية

انطلقت، اليوم الأربعاء، امتحانات الفصل الدراسي الثاني، لامتحانات النقل الصفوف بمختلف المراحل التعليمية لنحو مليون طالب وطالبة على مستوى محافظة الدقهلية.

تعليم الدقهلية: "وضع الأسئلة وفق المواصفات الفنية"

وقال ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الدقهلية، إنه جرى وضع أسئلة الامتحان وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، مع مراعاة مستويات الطلاب المختلفة، ومتدرجة من حيث الصعوبة وخاطبت كل المستويات المعرفية للطلاب والأسئلة من المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني.

وأضاف شعبان، أنه جرى تشكيل الكنترولات، وإعداد قوائم الطلاب وأرقام الجلوس، وإعداد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية، لافتا إلى أنه سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال شعبان إن أي خلل يحدث فى الامتحانات سوف يحاسب عليه كل من يقصر، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قواعد وضوابط صارمة بحيث يتم حرمان أي طالب يقوم بتصوير أسئلة وأجوبة ونشرها على جروبات الغش ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووجه مدير المديرية مديري الإدارات التعليمية بتجهيز المدارس بكافة الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات من أثاث وإضاءة جيدة وتهوية جيدة مع ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب، حيث يتم تعقيم المدارس يومياً خلال فترة الامتحانات ومخاطبة هيئة التأمين الصحي لتوفير زائرة صحية داخل المدارس فترة الامتحانات وعقد بروتوكول مع مديرية الأمن لتأمين أوراق الأسئلة.

ويذكر أن امتحانات اليوم تشمل طلاب الصف الرابع الابتدائي، والسادس الابتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي حيث يبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الفصل الدراسي الثاني ما يزيد عن مليون طالب وطالبة، منهم 145799 تلميذا وتلميذة في الصف الرابع الابتدائي، والصف الخامس 141757 تلميذا وتلميذة، والصف السادس 138823 بإجمالي 426379 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية.

كما يتقدم للامتحان بالمرحلة الإعدادية: الصف الأول الإعدادي 140499 ألف طالب وطالبة، والصف الثاني الإعدادي 131687 ألف طالب وطالبة والصف الثالث الإعدادي عام 108390 والصف الثالث الإعدادي المهني 1601 بإجمالي 382177.

وفي المرحلة الثانوية بالصف الأول الثانوي 72022 طالبا وطالبة، وبالصف الثاني الثانوي 63673 طالبا وطالبة بإجمالي 135695.

ومتقدم للتعليم الفني 31 ألفا 259 طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي الفني (تجارى 9561 وفندقي 639 وصناعي 18363 وزراعي 2542 و154 we التكنولوجيا) .

ومتقدم للامتحانات فى الصف الثاني الثانوي الفنى 38 ألفا 120 طالبا وطالبة (تجاري 11778، وفندقي 989 طالبا وطالبة وصناعي 22222 وطالبا وطالبة وزراعي 2953 طالبا وطالبة و178 طالبا وطالبة بمدارس we التكنولوجيا) بإجمالي 69 ألفا 379 طالبا وطالبة.