رئيس البرلمان النمساوى يعتزل العمل السياسى

أعلن فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني " البرلمان "، اعتزاله العمل السياسي وعدم خوض الانتخابات البرلمانية النمساوية في سبتمبر المقبل.

وقال سوبوتكا،في تصريحات صحفية الثلاثاء، إنه لن يترشح في انتخابات المجلس الوطني ولم يعد يرغب في الترشح لأي منصب سياسي وذلك لأسباب خاصة.

وأضاف أنه سوف يواصل العمل بالتزام كامل حتى الاجتماع التأسيسي للمجلس الوطني بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتابع "سوبوتكا ":" أنه قرر الانسحاب بعد التشاور مع عائلته وأنه سيبقى شخصًا سياسيًا بعمق"، مشيرًا إلى أنه يرغب في ترك السياسة بمبادرة منه وعدم انتظار الآخرين ليطلبوا مني الرحيل.

وكان رئيس البرلمان قد واجه مؤخرًا انتقادات حادة من المعارضة مع دعوات لاستقالته بسبب شبهات ساقتها المعارضة في قضايا فساد.

يشار إلى أن سوبوتكا أحد قيادات حزب الشعب الحاكم وله شعبية كرئيس للمجلس الوطني " البرلمان " ونجح أيضًا كرئيس للجان التحقيق البرلمانية المختلفة.