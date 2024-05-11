ads
السبت 11 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

«خلود» تقذف السيارات بالحجارة وتهزي بكلمات غريبة في الدقهلية.. ما القصة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

حرر عدد من الأشخاص بلاغات بمركز شرط دكرنس بمحافظة الدقهلية، يتهموا فيها سيدة بإلقاء الحجارة على سياراتهم وتحطيم الزجاج الأمامي لعدد من السيارات بشارع العروبة دائرة المركز، وبالفحص تبين أن المتهمة حاصلة على ليسانس حقوق وتعاني من مرض نفسي بعد وفاة والديها وصحة ارتكابها الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من "ياسين.ك.ا.ا"،38 عاما، صاحب سوبر ماركت، ومقيم قرية أشمون الرمان دائرة المركز، و"فاروق.و.ف"،22 عاما، طالب، ومقيم بندر دكرنس، بوجود تلفيات بالسيارات خاصتهم حال توقفها بشارع العروبة بندر دكرنس، وكسر الزجاج الأمامي للسيارة ملك الأول رقم "ع ف ي 3964"ملاكي، والسيارة ملك الثاني رقم "د ن ط 4586 ملاكي.


ضبط فتاة تهشم زجاج السيارات فى الدقهلية:

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس وبالفحص تبين قيام المدعوة "خلود.ش..ع"،34 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق ومقيمة بندر دكرنس بإلقاء الحجارة على السيارات وإحداث تلفيات زجاجها الأمامي، وبالمعاينة تبين وجود كسر بزجاج السيارات المبلغ أصحابها بالواقعة.

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهمة، ومواجهتها هزت ببعض العبارات غير المفهومة وتبين معاناتها من مرض نفسي بعد وفاة والديها ومعاناة أشقائها من مرض نفسي وتجولهم بالشوارع والميادين واستجداء المارة.
جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

txt

حبس وفيش وتشبيه.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن الضابط المتهم بالابتزاز فى الدقهلية

الدقهلية اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية اللواء محمد عز تلقي في الدقهلية كسر الزجاج ضبط المتهمة مرض نفسي دكرنس النيابة العامة