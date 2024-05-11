«خلود» تقذف السيارات بالحجارة وتهزي بكلمات غريبة في الدقهلية.. ما القصة؟

حرر عدد من الأشخاص بلاغات بمركز شرط دكرنس بمحافظة الدقهلية، يتهموا فيها سيدة بإلقاء الحجارة على سياراتهم وتحطيم الزجاج الأمامي لعدد من السيارات بشارع العروبة دائرة المركز، وبالفحص تبين أن المتهمة حاصلة على ليسانس حقوق وتعاني من مرض نفسي بعد وفاة والديها وصحة ارتكابها الواقعة.

البداية كانت بتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ للعميد أحمد عبدالرحمن، مأمور مركز شرطة دكرنس، من "ياسين.ك.ا.ا"،38 عاما، صاحب سوبر ماركت، ومقيم قرية أشمون الرمان دائرة المركز، و"فاروق.و.ف"،22 عاما، طالب، ومقيم بندر دكرنس، بوجود تلفيات بالسيارات خاصتهم حال توقفها بشارع العروبة بندر دكرنس، وكسر الزجاج الأمامي للسيارة ملك الأول رقم "ع ف ي 3964"ملاكي، والسيارة ملك الثاني رقم "د ن ط 4586 ملاكي.



ضبط فتاة تهشم زجاج السيارات فى الدقهلية:

انتقل ضباط مباحث مركز شرطة دكرنس وبالفحص تبين قيام المدعوة "خلود.ش..ع"،34 عاما، حاصلة على ليسانس حقوق ومقيمة بندر دكرنس بإلقاء الحجارة على السيارات وإحداث تلفيات زجاجها الأمامي، وبالمعاينة تبين وجود كسر بزجاج السيارات المبلغ أصحابها بالواقعة.

تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة دكرنس من ضبط المتهمة، ومواجهتها هزت ببعض العبارات غير المفهومة وتبين معاناتها من مرض نفسي بعد وفاة والديها ومعاناة أشقائها من مرض نفسي وتجولهم بالشوارع والميادين واستجداء المارة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.