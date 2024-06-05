"قومي المرأة" بالمنيا يناقش طرق التعاون المشترك مع الأجهزة التنفيذية

ناقش المجلس القومي للمرأة بالمنيا، كيفية تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والأجهزة التنفيذية وسبل تفعيل قرى المواطنة وتفعيل دور المجلس التوعوى .

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهرى للفرع الذي عقد بمقر الفرع المنيا الجديدة، برئاسة الدكتورة نجاح التلاوي مقررة الفرع وحضور المقررين المناوبين وأعضاء الفرع بالمنيا.

بدأ الاجتماع بكلمة نجاح التلاوى مقرة الفرع بالترحيب بالأعضاء وعرض ما تم إنجازه فى الفترة السابقة وآليات العمل فى الفترة القادمة.

وتم مناقشة الجديد الذى يمكن تنفيذه وإضافته فى أنشطة الفرع، كما تم الاستماع ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء والابتكار فى كيفية تنفيذها.

وأسفر الاجتماع عن بعض المبادرات التى تتماشى مع متطلبات الفترة الحالية وتتوافق مع الاتجاه العام للمجلس.

وفى نهاية الاجتماع تم الالتزام من الأعضاء بتنفيذ الأنشطة والفاعليات ومشاركة فعاله بالتعاون مع الجهاز الإدارى للمجلس القومى للمرأة فرع المنيا.

FB_IMG_1717561058308

FB_IMG_1717561049160

FB_IMG_1717561042528

FB_IMG_1717561039396

FB_IMG_1717561036299

FB_IMG_1717561028623

FB_IMG_1717561031762

FB_IMG_1717561025816

FB_IMG_1717561021370