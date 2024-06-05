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الأربعاء 05 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"قومي المرأة" بالمنيا يناقش طرق التعاون المشترك مع الأجهزة التنفيذية

قومي المرأة بالمنيا
قومي المرأة بالمنيا
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ناقش المجلس القومي للمرأة بالمنيا، كيفية تفعيل التعاون المشترك بين المجلس والأجهزة التنفيذية وسبل تفعيل قرى المواطنة وتفعيل دور المجلس التوعوى .

جاء ذلك خلال  الاجتماع الشهرى للفرع الذي عقد بمقر الفرع المنيا الجديدة، برئاسة الدكتورة نجاح التلاوي مقررة الفرع وحضور المقررين المناوبين وأعضاء الفرع بالمنيا. 
بدأ الاجتماع بكلمة نجاح التلاوى مقرة الفرع بالترحيب بالأعضاء وعرض ما تم إنجازه فى الفترة السابقة وآليات العمل فى الفترة القادمة.

 وتم مناقشة  الجديد الذى يمكن تنفيذه وإضافته فى أنشطة الفرع، كما تم الاستماع ومناقشة المقترحات المقدمة من الأعضاء والابتكار فى كيفية تنفيذها.

وأسفر الاجتماع عن بعض المبادرات التى تتماشى مع متطلبات الفترة الحالية وتتوافق مع الاتجاه العام للمجلس.

وفى  نهاية الاجتماع تم الالتزام من الأعضاء بتنفيذ الأنشطة والفاعليات ومشاركة فعاله بالتعاون مع الجهاز الإدارى للمجلس القومى للمرأة فرع المنيا.

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