بدء تدريب 1924 معلم رياض أطفال بالمنيا على استراتيجيات التعليم الجديد

انطلقت فعاليات البرنامج التدريبى الخاص بمعلمات وموجهات رياض الأطفال، اليوم الأربعاء، داخل 15 قاعة تدريبية بمدرسة تله الثانوية المشتركة، بهدف الاستعداد للعام الدراسي الجديد، وزيادة الوعى باستراتيجيات التعليم المختلفة التي أتاحها المنهج الجديد، لمراعاة الفروق الفردية بين الأطفال، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك بحضور حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا والدكتور على عبد السلام مدير عام التعليم العام.

يستمر التدريب حتى 27 يونيو الحالي، بإشراف إيمان حسن سيد، مدير إدارة التدريب وهدى عبد السلام، موجه عام رياض الأطفال بالمنيا .

ويتم البرنامج التدريبي على مرحلتين، الأولى، وتشمل "استراتيجيات التدريس التفاعلية "، وتتضمن المرحلة الثانية "التدريس القائم على اللعب"، وتستهدف المرحلتين تدريب 1924 معلمة وموجهة على مستوى المحافظة .

وأكد حمدى مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن هذا التدريب يسعى إلى تنمية وتطوير كفاءة المعلمات وبناء مهاراتهن المعرفية والأدائية لبناء شخصية الطفل وخلق جيل قادر على الإبداع والابتكار.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير مرحلة رياض الأطفال، بالتعاون مع وحدة دعم مشروع وإصلاح التعليم (البنك الدولى)، ووفق توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا.

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